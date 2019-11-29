У Харківській області підірвали банкомат. Фото: Нацполіція

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Поліція Харківської області встановлює осіб, які підірвали банкомат та викрали касети з грошима

Злочин підривники скоїли в місті Первомайську на вулиці Світанковій. Правоохоронці отримали повідомлення про вибух 29 листопада о 2.59. На місці злочину працювали патрульні, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та співробітники місцевої прокуратури. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Фахівці оглянули місце події та встановили, що зловмисники зуміли вкрасти чотири касети з грошима із підірваного банкомату. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У главку поліції запевнили, що докладають зусиль для встановлення та затримання грабіжників.

Нагадаємо, в Харківській області нещодавно вже підривали банкомат. Сталося це 21 листопада в селі Черкаська Лозова. Невідомі зловмисники тоді використали для злочину саморобну вибухівку.