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Поліція провела обшуки у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині.

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомив на своїх сторінках у соцмережах повідомив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши відповідні фото.

Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися «царські» інтер'єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce, — наголосив Стерненко.

Але ключове питання інше: чи будуть відповідати за це люди, які підписували такі плани стійкості? Як взагалі чорти без оргтехніки та штату для виконання робіт могли отримати фінансування? — додав він.

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник подав у відставку. Про це від сьогодні повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшуки відбулися у підрядника Владислава Соколова.

Гончаренко зазначив, що 16 жовтня очолювана ним ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини викликала Соколова на своє засідання.

Про те, що відбувається з захистом підстанцій в Київській області наша команда знала ще два місяці тому. Ми не писали про все публічно, розуміючи, що це могло дати непотрібні підказки ворогу, — наголосив Гончаренко.

Нардеп зазначив, що на засіданні ТСК Соколов заявив, що не має відношення до цих проектів і нібито взагалі розуміє, чому його викликали.

А сьогодні — в нього обшуки! Пишуть, що він ключовий організатор схеми і був «смотрящим» на будівництвах, — зазначив Гончаренко. — Я звертаюся до правоохоронних органів. Введення в оману ТСК та неправдиві свідчення під присягою — це кримінальний злочин (до 5 років позбавлення волі). Ми надішлемо протокол допиту Соколова правоохоронцям для правової оцінки.

Гончаренко додав, що тоді на засіданні ТСК Соколов також повідомляв, що 14 жовтня в нього вже були обшуки — на фірмі та домашніх адресах. Обшуки проводили Національна поліція та СБУ.