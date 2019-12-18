Справа Шеремета: захист оскаржив арешт Антоненка і Кузьменко

https://racurs.ua/ua/n131011-sprava-sheremeta-zahyst-podav-apelyaciyi-na-aresht-antonenka-i-kuzmenko-dokument.html

Ракурс

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо арешту музиканта і волонтера Андрія Антоненка (Riffmaster) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні була зареєстрована у судовій інстанції.

Апеляційний процес з перегляду рішення судді Вовка почався, — написав у Facebook адвокат Константин Татарченко.

Також захисник іншої підозрюваної у справі Шеремета військового медика і волонтера, а нині хірурга «Охматдиту» Юлії Кузьменко Влад Добош повідомив про те, що апеляція на її арешт вже в суді.

Окрім цього, за словами адвоката, завтра о 10.00 відбудеться допит Кузьменко.

Всю інформацію, де, з ким і як познайомилася, що робила, де була, надамо в найдетальніших подробицях з підтвердженням беззаперечного алібі, — написав Добош.

Нагадаємо, що 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи щодо вбивства Шеремета. Серед затриманих — сержант Сил спецоперацій, волонтер і музикант Андрій Антоненко, волонтер і дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко. За версією правоохоронців, саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.

13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого. Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного під легковим автомобілем, яким він керував.