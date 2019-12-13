Суд обрав запобіжний захід Кузьменко, яку звинувачують у виконанні вбивства Шеремета, фото — "24 канал"

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Печерський райсуд Києва 13 грудня обрав для Юлії Кузьменко запобіжний захід. Військового медика і волонтерку, а нині хірурга «Охматдиту» підозрюють у скоєнні навмисного вбивства журналіста Павла Шеремета.

Суд обрав для Кузьменко арешт терміном на два місяці — до 8 лютого 2020 року, повідомляється у трансляції із засідання.

Прокурор клопотав про арешт Кузьменко без альтернативи застави. Її підозрюють в умисному вбивстві журналіста Шеремета у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Адвокат Кузьменко під час засідання оголосив про відвід судді Вовка, але Феміда це клопотання відхилила. Кузьменко мали намір взяти на поруки більше 13 осіб, зокрема, нардеп Яна Зінкевич, яка прийшла до суду.

Нагадаємо, що 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи про вбивство Шеремета. Серед затриманих — сержант Сил спецоперацій Андрій Антоненко, волонтерка і дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко. За версією правоохоронців, саме 40-рчна Кузьменко буцімто закладала вибухівку під авто Шеремета.

Сьогодні суд вже обрав запобіжний захід Яні Дугарь — одній із підозрюваних у причетності до вбивства. Вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого 2020 року. Дугарь буцімто здійснювала «розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала розташовані там камери спостереження.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного до легкового автомобіля, яким він керував.