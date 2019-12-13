Дело Шеремета: суд избрал меру пресечения Кузьменко, которую обвиняют в исполнении преступления, фото — "24 канал"

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Печерский райсуд Киева 13 декабря избрал для Юлии Кузьменко меру пресечения. Военного медика и волонтерку, а ныне хирурга «Охматдета» подозревают в совершении умышленного убийства журналиста Павла Шеремета.

Суд избрал для Кузьменко арест на два месяца — до 8 февраля 2020 года, сообщается в трансляции заседания.

Прокурор ходатайствовал об аресте Кузьменко без альтернативы залога. Ее подозревают в умышленном убийстве журналиста Шеремета в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, п 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Адвокат Кузьменко во время слушания объявил об отводе судьи Вовка, но Фемида отклонила эту просьбу. Кузьменко намеревались взять на поруки более 13 человек, в том числе, нардеп Яна Зинкевич, которая пришла в суд.

Напомним, что 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных — сержант Сил спецопреаций Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, именно 40-летняя Кузьменко будто бы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Сегодня суд уже избрал меру пресечения Яне Дугарь — одной из подозреваемых в причастности к убийству. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля 2020 года. Дугарь якобы осуществляла «разведку» возле дома Шеремета и фотографировала расположенные там камеры наблюдения.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного под легковым автомобилем, которым он управлял.