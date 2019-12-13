Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения Яне Дугарь

Яна Дугарь будет находится под круглосуточным домашним арестом, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n130804-ubiystvo-sheremeta-sud-izbral-meru-presecheniya-yane-dugar.html

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Печерский райсуд Киева сегодня избрал меру пресечения Яне Дугарь — одной из подозреваемых в причастности к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Согласно решению суда, Дугарь будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля 2020 года.

На нее судом также возложены обязанности воздерживаться от общения со свидетелями и сдать паспорта для выезда за границу.

По мнению следствия, Дугарь осуществляла «разведку» возле дома Шеремета и фотографировала расположеные там камеры наблюдения.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко. Он, увлекшись, радикальными националистическими настроениями, создал организованную вооруженную группировку, к которой привлек Дугарь и хирурга из Охматдета Юлию Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного в легковой автомобиль, которым он управлял.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии этого преступления и задержания его фигурантов.

Напомним, адвокат Дугарь утверждает, что она в момент убийства Шеремета находилась за границей.