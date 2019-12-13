Вбивство Шеремета: суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь

Яна Дугарь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n130804-sprava-sheremeta-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-yani-dugar.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва сьогодні обрав запобіжний захід Яні Дугарь — одній із підозрюваних у причетності до вбивства в Києві журналіста Павла Шеремета.

Згідно з рішенням суду, Дугарь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого 2020 року.

На неї судом також покладені обов’язки утримуватися від спілкування зі свідками та здати паспорти для виїзду закордон.

На думку слідства, Дугарь здійснювала «розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала розташовані там камери спостереження.

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був музикант і доброволець Андрій Антоненко. Він, захопившись, радикальними націоналістичними настроями, створив організоване збройне угруповання, до якого долучив Дугарь та хірурга з Охматдиту Юлію Кузьменко.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного до легкового автомобіля, яким він керував.

Вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття цього злочину та затримання його фігурантів.

Нагадаємо, адвокат Дугарь стверджує, що вона в момент убивства Шеремета перебувала за кордоном.