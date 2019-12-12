Під час брифінгу

https://racurs.ua/ua/n130766-vbyvstvo-sheremeta-pravoohoronci-nazvaly-pidozruvanyh.html

Ракурс

Вбивство Павла Шеремета могли скоїти п’ятеро осіб. У поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві, що сталося 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Як заявив перший заступник голови Нацполіцї Євген Коваль на брифінгу, слідство підозрює кількох осіб:

медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар;

лікаря й волонтера Юлію Кузьменка;

музиканта й добровольця Андрія Антоненка;

добровольців Владислава та Інну Грищенків.

Згідно з версією слідства, Кузьменко з Антоненком нібито закладали вибухівку під автомобіль, а Дугарь — досліджувала місцевість і робила фотозйомку за кілька днів до вибуху. Також слідство має записи розмов, на яких Грищенко вихвалявся, що може створити будь-яку вибухівку.

За даними слідства, підозрювана Кузьменко під час розмов із близькими неодноразово висловлювала різні сценарії дестабілізації ситуації в Україні, зокрема й проведення обстрілу артилерією Києва. Один із її співрозмовників зазначив у відповідь: «Чтобы Киев привести норму, нужно по нему 4−5 касет „Градов“ выпустить».

Кузьменко також обговорювала сценарій пошуку «сакральної жертви», «Жанни Дарк», яка би постраждала від дій силовиків і її потім «рятувала вся Україна». Роль цієї особи нібито мала виконати відомий волонтер Маруся Звіробій.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої «руки Кремля» у цьому злочині, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що існує кілька підверсій щодо вбивства Шеремета.

Наприклад, Шеремет писав книгу разом із Нємцовим (російський опозиційний політик, вбитий у Москві у 2015 році — ред.), Шеремет видавав кілька матеріалів, які викривали нинішній режим у сусідній державі. Тому це теж може бути версією і це теж розглядається, — зазначив Аваков.

Нагадаємо, слідство спочатку розглядало чотири версії убивства Шеремета.