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Павло Шеремет, фото: «Вікіпедія»
Вбивство Шеремета: слідство відпрацьовувало чотири версії (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n130765-vbyvstvo-sheremeta-slidstvo-vidpracovuvalo-chotyry-versiyi-infografika.htmlРакурс
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремента слідство відпрацьовувало чотири версії.
Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Євген Коваль.
Слідство розглядало такі версії:
- помилка в об'єкті злочину, оскільки автомобіль, в результаті підриву якого загинув Шеремет, належить керівникові «Української правди» Олені Притулі;
- побутові та міжособистісні конфліктні ситуації;
- професійна діяльність Шеремета в Україні, Білорусі та Росії;
- дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи.
З рештою, перші три версії були відкинуті.
Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, яким він керував, у центрі Києва.
Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства Шеремета й затримання фігурантів злочину.
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