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Ракурс
Павло Шеремет, фото: «Вікіпедія»

Вбивство Шеремета: слідство відпрацьовувало чотири версії (ІНФОГРАФІКА)

12 гру 2019, 18:07
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У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремента слідство відпрацьовувало чотири версії.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Євген Коваль.

Слідство розглядало такі версії:

  • помилка в об'єкті злочину, оскільки автомобіль, в результаті підриву якого загинув Шеремет, належить керівникові «Української правди» Олені Притулі;
  • побутові та міжособистісні конфліктні ситуації;
  • професійна діяльність Шеремета в Україні, Білорусі та Росії;
  • дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи.

З рештою, перші три версії були відкинуті.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, яким він керував, у центрі Києва.

Скріншот: Skrypin.ua

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства Шеремета й затримання фігурантів злочину.

Джерело: Ракурс


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