Павло Шеремет, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130765-vbyvstvo-sheremeta-slidstvo-vidpracovuvalo-chotyry-versiyi-infografika.html

Ракурс

У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремента слідство відпрацьовувало чотири версії.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Євген Коваль.

Слідство розглядало такі версії:

помилка в об'єкті злочину, оскільки автомобіль, в результаті підриву якого загинув Шеремет, належить керівникові «Української правди» Олені Притулі;

побутові та міжособистісні конфліктні ситуації;

професійна діяльність Шеремета в Україні, Білорусі та Росії;

дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи.

З рештою, перші три версії були відкинуті.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, яким він керував, у центрі Києва.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства Шеремета й затримання фігурантів злочину.