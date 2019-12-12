Смертельне ДТП у Києві: посадовцю Управління держохорони оголошено підозру. Фото: Гал-Інфо

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ДТП у Києві, в якій начальник одного з відділень Управління державної охорони України задавив пенсіонерку, розслідує ДБР.

Власнику автомобіля Skoda, котрий здійснив наїзд на жінку під час руху заднім ходом на нерегульованому пішохідному переході, вже оголосили про підозру. Жінка померла на місці події, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого), для підозрюваного обиратимуть запобіжний захід.

У разі доведення вини військовослужбовця, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що кілька днів тому біля села Старе Київської області водій автомобіля Daewoo збив хлопчика та дівчинку на узбіччі дороги. Наразі діти у важкому стані перебувають у лікарні. Як виявилося, за кермом перебував п’яний військовослужбовець.