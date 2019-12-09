ДТП на Київщині: авто збило двох дітей і протаранило опору, фото — "Львівська хвиля"

https://racurs.ua/ua/n130547-u-dtp-na-kyyivschyni-avto-zbylo-dvoh-ditey-i-protaranylo-oporu-foto.html

Ракурс

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області автомобіль збив двох дітей і протаранив опору.

ДТП сталася вранці 9 грудня у Бориспільському районі, біля села Старе. Як повідомили у Нацпоцліції, водій Daewoo (Деу) збив хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Після цього він почав маневрувати, але машину занесло на узбіччя й відбулося зіткнення з бетонною опорою.

Дітей, 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика, з важкими травмами привезли в реанімацію.

Травмувалася й жінка-пасажир легковика. Саме на місце, у якому вона сиділа в машині, впав бетонний стовп.

Поліція встановлює усі обставини ДТП, на місці аварії працюють медики.

«Ракурс» повідомляв про моторошну аварію у Бучі, яка сталася 3 грудня. Внаслідок зіткнення Porsche з маршруткою загинуло двоє людей.