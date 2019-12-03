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ДТП в Бучі: внаслідок зіткнення Porsche з маршруткою загинуло двоє людей, фото: "Погляд"

ДТП в Бучі: внаслідок зіткнення Porsche з маршруткою загинуло двоє людей (ВІДЕО)

3 гру 2019, 16:25
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ДТП в Бучі зафіксовано 3 грудня.

Відбулось зіткнення автомобіля Porsche і маршрутного таксі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще трьох — госпіталізовано. Один з них — пішохід, на якого перекинулась маршрутка.

За попередньо інформацією, водій іномарки не надав перевагу транспортному засобу та в‘їхав у бік авто. Внаслідок удару маршрутка перекинулась. Водій допустив зіткнення виїжджаючи з другорядної дороги.

Співробітники працюють на місці страшної ДТП. Після проведення необхідних слідчих заходів буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у листопаді опублікували відео моменту ДТП у Києві, під час якої Porsche ледь не задавив комунальників. Автомобіль протаранив 14 м дорожньої огорожі, а також зніс 20 м направляючої пішохідного огорожі.


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