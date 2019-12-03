В’ячеслав Володін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n130305-spiker-derjdumy-rf-zayavyv-pro-propozyciu-parlamentu-ugorschyny-razom-vidstouvaty-prava-menshyn.html

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Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Національні збори Угорщини звернулися до російського парламенту з пропозицією об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права нацменшин в Україні.

Про це Володін заявив під час пленарного засідання нижньої палати російського парламенту, повідомляє агентство ТАСС.

За його словами, ця ініціатива передусім стосується мовного питання та права нацменшин на вивчення мов.

Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України, — вважає Володін.

Володін також пообіцяв, що Росія підніматиме це питання в міжпарламентських структурах, таких як ПАРЄ та ПА ОБСЄ.

Нагадаємо, нещодавно Володін пригрозив «виходом зі складу» України кількох областей у разі збереження «націоналізму та утисків малих народів». У відповідь спікер українського парламенту Дмитро Разумков заявив, що такі сподівання Володіна є «лише мріями».