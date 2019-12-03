Розпилення газу в школі на Київщині: 15 учнів дістали опіки очей. Фото: Караван

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Розпилення газу сталося в одній зі шкіл міста Буча на Київщині. Під час словесної перепалки двоє учнів почали розпилювати газові балончики.

Надзвичайна подія сталася сьогодні о 14.15. На місце виїхали співробітники ювенальної превенції, слідчо-оперативна група й екстрена медична допомога, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Було звільнено три поверхи приміщення школи, де відбулося розпилення газу. Дітей перевели на нижні поверхи. Повна евакуація не проводилась, а навчальний процес вирішили не припиняти.

Всіх 15 учнів, які поскаржилися на погане самопочуття, доставили до районної лікарні. Там їм діагностували опіки очей. Але госпіталізацію медики не проводили.

Оперативники встановили, що до школи газові балончики «Терен-4» принесли учні 9 класу. Їх придбав два місяці тому через інтернет знайомий школярів.

За фактом розпилення газу в школі відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України, слідство триває.

Раніше повідомлялося про розпилення газу в одній із шкіл Білої Церкви. Учні та персонал школи були своєчасно евакуйовані. Постраждали шестеро школярів 12−17 років.