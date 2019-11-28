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Ракурс
У школі Білої Церкви розпорошили газ: парами отруїлися шестеро учнів. Фото: Фокус

У школі Білої Церкви розпорошили газ: парами отруїлися шестеро учнів (ФОТО)

28 лис 2019, 17:45
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У Білій Церкві розпорошили газ у школі. За попередніми даними, зробили це самі учні.

Газовий балончик був у кишені 13-річної школярки. Його їй купили для самозахисту, оскільки дівчинка часто поверталася після уроків додому сама, повідомляється на сторінці Нацполіції Київської області в Facebook.

Учні та персонал школи були своєчасно евакуйовані. Постраждали лише шестеро школярів 12−17 років. Їм надали медичну допомогу, наразі здоров’ю дітей нічого не загрожує. Через годину після інциденту навчальний процес поновили.

Стосовно матері дівчинки правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей), що передбачає попередження або накладення штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У школі Білій Церкві розпилили газ: парами отруїлися шість учнів. Фото: Нацполіція

У школі Білій Церкві розпилили газ: парами отруїлися шість учнів. Фото: Нацполіція

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в приміщенні школи у Чернігові було розпорошено невідомий газ. Медична допомога знадобилася дев’яти учням у віці 12 до 14 років, їх доставили до лікарні.

Джерело: Ракурс


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