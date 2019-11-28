У школі Білої Церкви розпорошили газ: парами отруїлися шестеро учнів. Фото: Фокус

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Ракурс

У Білій Церкві розпорошили газ у школі. За попередніми даними, зробили це самі учні.

Газовий балончик був у кишені 13-річної школярки. Його їй купили для самозахисту, оскільки дівчинка часто поверталася після уроків додому сама, повідомляється на сторінці Нацполіції Київської області в Facebook.

Учні та персонал школи були своєчасно евакуйовані. Постраждали лише шестеро школярів 12−17 років. Їм надали медичну допомогу, наразі здоров’ю дітей нічого не загрожує. Через годину після інциденту навчальний процес поновили.

Стосовно матері дівчинки правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей), що передбачає попередження або накладення штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в приміщенні школи у Чернігові було розпорошено невідомий газ. Медична допомога знадобилася дев’яти учням у віці 12 до 14 років, їх доставили до лікарні.