В школе Белой Церкви распылили газ: парами отравились шесть учеников. Фото: Фокус

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Ракурс

В Белой Церкви распылили газ в школе. По предварительным данным, сделали это сами ученики.

Газовый баллончик находился в кармане 13-летней школьницы. Его ей купили для самозащиты, поскольку девочка часто возвращалась после уроков домой одна, сообщается на странице Нацполиции Киевской области в Facebook.

Ученики и персонал школы были своевременно эвакуированы. Пострадали лишь шесть школьников 12−17 лет. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент здоровью детей ничего не угрожает. Через час после инцидента учебный процесс возобновили.

В отношении матери девочки правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей), которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в помещении школы в Чернигове был распылен неизвестный газ. Медпомощь понадобилась девяти ученикам в возрасте 12 до 14 лет, их доставили в больницу.