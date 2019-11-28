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Ракурс
В школе Белой Церкви распылили газ: парами отравились шесть учеников. Фото: Фокус

В школе Белой Церкви распылили газ: парами отравились шесть учеников (ФОТО)

28 ноя 2019, 17:45
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В Белой Церкви распылили газ в школе. По предварительным данным, сделали это сами ученики.

Газовый баллончик находился в кармане 13-летней школьницы. Его ей купили для самозащиты, поскольку девочка часто возвращалась после уроков домой одна, сообщается на странице Нацполиции Киевской области в Facebook.

Ученики и персонал школы были своевременно эвакуированы. Пострадали лишь шесть школьников 12−17 лет. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент здоровью детей ничего не угрожает. Через час после инцидента учебный процесс возобновили.

В отношении матери девочки правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей), которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В школе Белой Церкви распылили газ: парами отравились шесть учеников. Фото: Нацполиция

В школе Белой Церкви распылили газ: парами отравились шесть учеников. Фото: Нацполиция

Ранее «Ракурс» сообщал, что в помещении школы в Чернигове был распылен неизвестный газ. Медпомощь понадобилась девяти ученикам в возрасте 12 до 14 лет, их доставили в больницу.

Источник: Ракурс


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