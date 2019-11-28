Рынок земли могут сделать недоступным для украинцев с двойным гражданством

Продажа земли. Фото: odnarodyna.org

https://racurs.ua/n130100-rynok-zemli-mogut-sdelat-nedostupnym-dlya-ukraincev-s-dvoynym-grajdanstvom.html

Ракурс

Рынок земли в Украине таит много подводных камней. В парламенте подняли вопрос относительно покупки земли украинцами, которые имеют двойное гражданство. Нардепы считают, что подобные действия должны быть уголовно наказуемыми.

Глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский не исключает, что в Украине могут ввести уголовную ответственность для украинцев, имеющих паспорта других государств, которые попытаются купить землю в Украине, пишет «РБК-Украина».

Нардеп заявил, что в случае, если после приобретения земли у покупателя обнаружится двойное гражданство, то последствия для него могут быть весьма плачевными — к законопроекту о земельной реформе готовится множество поправок по этому вопросу.

По словам Сольского, при наличии украинского паспорта человек является и гражданином Украины. В то же время некоторые украинцы успели обзавестись паспортами других государств, хоть и скрывают данную информацию.

В настоящее время в Украине нет механизмов, которые бы позволили определить, является ли украинец гражданином еще одного государства. Сольский уверен, что даже на официальные запросы относительно гражданства того или иного человека иностранные государства ответят, что такой информации они не предоставляют.

Как ранее писал «Ракурс», по результатам социологических опросов, около 64% украинцев не поддерживают земельную реформу и открытие рынка земли в Украине.