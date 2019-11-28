Рынок земли в Украине поддерживают 29% украинцев. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n130062-rynok-zemli-ne-podderjivaut-64-ukraincev-opros.html

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Введение рынка земли в Украине поддерживают 29% украинцев.

Против принятия Верховной Радой закона о земельном рынке выступают 64% граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос проводился в течение 22−25 ноября в форме телефонных интервью. В опросе приняло участие 1 тыс. 500 респондентов, которые репрезентируют население Украины по возрасту, полу и месту проживания. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%, сообщается на сайте КМИС.

Отмечается, что, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил 1 декабря, то лишь 22% респондентов поддержали внедрение рынка земли. Об этом высказались бы 59% украинцев, а 14% не принимали бы участия в голосовании.

Президент Украины Владимир Зеленский будет отвечать за то, если иностранцы получат право покупать землю в Украине до проведения соответствующего референдума. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных. Еще 43% украинцев возложили бы ответственность за это на Верховную Раду, 17% - на Кабмин, 14% - на партию «Слуга народа» и правоохранительные органы, 10% - на Верховный и Конституционные суды.

Напомним, в Верховной Раде заявляли, что средняя цена земли в Украине зависит от региона и на сегодня оценивается в более 30 тыс. грн за гектар. В парламенте ожидают, что после принятия закона о рынке земли этот показатель, вероятно, будет расти ежегодно как минимум на 10−15%.

Вместе с тем у Зеленского уверяют, что украинская земля будет защищена специальным законом, который будет запрещать доступ к сельскохозяйственным землям гражданам Российской Федерации.