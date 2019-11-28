Ринок землі в Україні підтримують 29% українців. Фото: agropolit.com

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Ракурс

Запровадження ринку землі в Україні підтримують 29% українців.

Проти прийняття Верховною Радою закону про земельний ринок виступають 64% громадян. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Опитування проводилося впродовж 22−25 листопада у формі телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяло участь 1 тис. 500 респондентів, які репрезентують населення України за віком, статтю та місцем проживання. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%, повідомляється на сайті КМІС.

Зазначається, що, якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив 1 грудня, то лише 22% респондентів підтримали в впровадження ринку землі. Про цього висловилися б 59% українців, а 14% не брали б участі в голосуванні.

Президент України Володимир Зеленський відповідатиме за те, якщо іноземці отримають право купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму. Такої думки притримуються 51% опитаних. Ще 43% українців поклали б відповідальність за це на Верховну Раду, 17% - на Кабмін, 14% - на партію «Слуга народу» та правоохоронні органи, 10% - на Верховний та Конституційні суди.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявляли, що середня ціна землі в Україні залежить від регіону й на сьогодні оцінюється в понад 30 тис. грн за гектар. У парламенті очікують, що після ухвалення закону про ринок землі цей показник, ймовірно, зростатиме щороку щонайменше на 10−15%.

Разом із тим у Зеленського запевняють, що українська земля буде захищена спеціальним законом, який заборонятиме доступ до сільськогосподарських земель громадянам Російської Федерації.