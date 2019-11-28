У Німеччині вбивця виграв право бути забутим в інтернеті, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n130060-u-nimechchyni-vbyvcya-vygrav-pravo-buty-zabutym-v-interneti.html

Ракурс

Право бути забутим в інтернеті через суд виграв громадянин, який був засуджений за вбивство в 1982 році.

Відповідну постанову прийняв Вищий конституційний суд Німеччини. Про це повідомляє ВВС.

У документі зазначено, що людина «має право видалити своє ім’я з результатів онлайн-пошуку». Юристи називають цю норму «поправкою на забуття». Її схвалили в Європейському Союзі. Інтернет-пошуковики в цьому випадку зобов’язані перестати показувати посилання на матеріали, де згадується прізвище людини.

Ім’я злочинця не названо. Відомо, що він був засуджений за вбивство на борту парусного судна «Аполлонія» двох людей в 1982 році. Про нього написали книгу і зробили телевізійний документальний фільм. Вбивця відбув весь термін покарання, вийшов з в’язниці в 2002 році.

У 1999 році видання Der Spiegel опублікувало ряд матеріалів, в яких вказувалося повне ім’я вбивці. Вбивця дізнався про них ще в 2009 році і попросив видалити ці посилання з пошукових запитів. Справа була припинена в 2012 році, але суд вважає, що «поправка на забуття» понад громадських інтересів і свободи преси.

Раніше Європарламент схвалив норму про захист авторських прав в мережі. В Європейському Союзі прийняли рішення зобов’язати інтернет-компанії платити за використання чужого контенту.