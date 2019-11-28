В Германии убийца выиграл право быть забытым в интернете, фото: flickr

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Право быть забытым в Интернете через суд выиграл мужчина, который был осужден за убийство в 1982 году.

Соответствующее постановление принял Высший конституционный суд Германии. Об этом сообщает ВВС.

В документе указано, что человек «имеет право удалить свое имя из результатов онлайн-поиска». Юристы называют эту норму «поправкой на забвение». Ее одобрили в Европейском Союзе. Интернет-поисковики в этом случае обязаны перестать показывать ссылки на материалы, где упоминается фамилия человека.

Имя преступника не названо. Известно, что он был осужден за убийство двух человек на борту парусного судна «Аполлония» в 1982 году. О нем написали книгу и сделали телевизионный документальный фильм. Убийца отбыл весь срок наказания, вышел из тюрьмы в 2002 году.

В 1999 году издание Der Spiegel опубликовало ряд материалов, в которых указывалось полное имя убийцы. Мужчина узнал о них еще в 2009 году и потребовал удалить эти ссылки из поисковых запросов. Дело было прекращено в 2012 году, но суд посчитал, что «поправка на забвение» превыше общественных интересов и свободы прессы.

Ранее Европарламент одобрил норму о защите авторских прав в сети. В Европейском Союзе приняли решение обязать интернет-компании платить за использование чужого контента.