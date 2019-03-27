Европейский парламент одобрил директиву о защите авторских прав. Фото: Getty Images

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Директиву по цифровому авторскому праву одобрил Европейский парламент. Ее принятие поддержали 348 евродепутатов, 274 проголосовали против, 36 парламентариев воздержались.

Принятая директива имеет новые правила, предусматривающие дополнительные права для медиа в связи с цифровым использованием их публикаций. Документ еще должны ратифицировать парламенты стран-участниц ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что директива должна защитить авторов контента. Интернет-компании, такие, как Google (Гугл) и Facebook (Фейсбук), будут обязаны платить за использование чужого контента. Так, перед тем, как публиковать видеоролики, песни или статьи, интернет-платформы должны будут получить лицензию на их распространение. Тот контент, который автор запретил распространять, должен быть немедленно удален и заблокирован.

Известно, что реформа не коснется мемов и гифок. Под действие директивы также не попадут публикации в «Википедии» и GitHub.

Как известно, принятый документ авторы разработали больше двух лет, директива вызвала споры еще на этапе обсуждения. Против реформирования выступали и крупные корпорации, в частности «Гугл».

Напомним, 20 марта компанию Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за нечестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы. Еврокомиссия уверяет, что компания пыталась препятствовать развитию рынка рекламы на территории Европы и всего мира.