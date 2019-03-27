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Ракурс
Європейський парламент схвалив директиву про захист авторських прав. Фото: Getty Images

Захист авторських прав у мережі: Європарламент підтримав рішення про плату за використання чужого контенту інтернет-компаніями

27 бер 2019, 15:40
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Директиву щодо цифрового авторського права схвалив Європейський парламент. Її ухвалення підтримали 348 євродепутатів, 274 проголосували проти, 36 парламентарів утрималися.

Ухвалена директива має нові правила, що передбачають додаткові права для медіа у зв’язку з цифровим використанням їхніх публікацій. Документ ще мають ратифікувати парламенти країн-учасниць ЄС. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що директива повинна захистити авторів контенту. Такі інтернет-компанії, як Google (Гугл) та Facebook (Фейсбук), будуть зобов’язані платити за використання чужого контенту. Так, перед тим, як публікувати відеоролики, пісні або статті, інтернет-платформи повинні будуть отримати ліцензію на їх поширення. Той контент, який автор заборонив поширювати, повинен бути негайно видалений та заблокований.

Відомо, що реформа не торкнеться мемів та гіфок. Під дію директиви також не попадуть публікації у «Вікіпедії» та GitHub.

Як відомо, прийнятий документ автори розробили більше двох років, директива викликала суперечки ще на етапі обговорення. Проти реформування виступали й великі корпорації, зокрема «Гугл».

Нагадаємо, 20 березня компанію Google оштрафували на 1,7 млрд дол. за нечесну конкуренцію у сфері інтернет-реклами. Єврокомісія запевняє, що компанія намагалась перешкоджати розвитку ринку реклами на території Європи та всього світу.

Джерело: Ракурс


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