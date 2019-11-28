Отделение «ПриватБанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130059-u-privatbanka-smenilsya-nominalnyy-vladelec-infografika.html

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Министерство финансов перестало быть номинальным владельцем крупнейшего государственного банка «ПриватБанка».

С 25 сентября этого года его владельцем указывается Кабинет министров. Об этом сообщает издание FinClub со ссылкой на опубликованные Нацбанком сведения.

В результате проведенной в декабре 2016 года национализации Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал 100% акций неплатежеспособного «ПриватБанка» Министерству финансов за 1 грн.

В результате владельцем всех акций крупнейшего банка Украины стало «государство Украина в лице Министерства финансов». Этот же владелец указывался в сведениях НБУ по состоянию на 1 января этого года. Однако уже по состоянию на 25 ноября владельцем указано «государство Украина в лице Кабинета Министров».

По мнению издания, такие действия могут быть попыткой защиты от возможных решений суда о возвращении «ПриватБанка» прежним владельцам.

Олигарх Игорь Коломойский в суде оспаривает договор купли-продажи акций «ПриватБанка» между ФГВФЛ и Министерством финансов. 19 декабря должно состояться заседание суда по этому делу.

Если Минфин проиграет в суде, ведомству придется вернуть акции банка Коломойскому. Однако в связи с передачей их Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.

Напомним, Нацбанк недавно обнародовал заявление, в котором пожаловался на давление со стороны Коломойского.