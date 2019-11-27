НБУ и Коломойский Нацбанк вышел на след олигарха в организации митингов возле своего офиса, фото — УНИАН

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Национальный банк Украины вышел на «след Коломойского» в организации митингов возле своего офиса на улице Институтской в ​​Киеве.

В специальном обращении правления НБУ сказано, что многодневные проплаченные митинги у НБУ сочетаются с клеветой в СМИ и «попытками насильственного вторжения в помещение банка».

В Нацбанке считают, что это давление олигарха и экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, который «задолжал государству 5,5 млрд долл. выведенных из учреждения до национализации».

В НБУ считают, что целью атаки является создание управляемого информационного хаоса, дискредитация НБУ и реформы банковского сектора, смена руководства, ручное управление НБУ, избегание ответственности в деле «ПриватБанка».

Пресс-служба регулятора привела несколько признаков того, что заказчиком давления на Нацбанк является именно Коломойский. Митингующие, по информации СМИ, получают деньги за участие в акциях. Их организатором является общественная организация «Стоп коррупции». Ее год назад исключили из Глобальной сети журналистов-расследователей.

К митингам под НБУ 25 ноября присоединились работники Никопольского завода ферросплавов, который подконтролен Коломойскому. Ранее эти люди пикетировали офисы «ПриватБанка» в Днепре и Киеве. В Нацбанке считают, что медиа-атака реализуется через нардепа Александра Дубинского, которого называют близким к олигарху.

Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве, — заявили в НБУ и обратились по этому поводу в правоохранительные органы.

Активисты у НБУ требуют, чтобы нынешний глава Нацбанка Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за якобы покрытие коррупционных схем в Нацбанке, в частности в связи с делом о присвоении кредита рефинансирования банку VAB в 2014 году, которое расследует НАБУ. Смолий и Рожкова в этом уголовном производстве не фигурируют.

Работники нескольких металлургических предприятий, которіе прибыли в Киев, возмущены политикой НБУ и требуют способствовать развитию тяжелой промышленности. Среди лозунгов, которые слышны на Институтской: «Смолий, не грабь народ», «Очистить преступное руководство НБУ», «Банковская система НБУ — экономический геноцид украинцев».