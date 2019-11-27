НБУ та Коломойський: Нацбанк вийшов на слід олігарха в організації мітингів біля свого офісу, фото — УНІАН

https://racurs.ua/ua/n130005-nacbank-vyyshov-na-slid-kolomoyskogo-v-organizaciyi-mityngiv-bilya-svogo-ofisu.html

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Національний банк України вийшов на «слід Коломойського» в організації мітингів біля свого офісу на вулиці Інститутській у Києві.

У спеціальному зверненні правління НБУ розповіло, що кількаденні проплачені мітинги біля НБУ поєднуються із наклепами у медіа і «спробами насильницького вторгнення в приміщення банку».

В Нацбанку вважають, що це тиск олігарха та екс-власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського, який «заборгував державі 5,5 млрд дол. виведених із установи до націоналізації».

В НБУ вважають, що метою атаки є створення керованого інформаційного хаосу, дискредитація НБУ і реформи банківського сектору, зміна керівництва, ручне управління НБУ, уникнення відповідальності у справі «ПриватБанку».

Прес-служба регулятора навела декілька ознак того, що замовником тиску на Нацбанк є саме Коломойський. Мітингарі, за інформацією медіа, отримують гроші за участь в акціях. Їхнім організатором є громадська організація «Стоп корупції». Її рік тому виключили із Глобальної мережі журналістів-розслідувачів.

До мітингів під НБУ 25 листопада долучилися працівники Нікопольського заводу феросплавів, який підконтрольний Коломойському. Раніше ці люди пікетували офіси «ПриватБанку» у Дніпрі та Києві. В Нацбанку вважають, що медіа-атака реалізується через нардепа Олександра Дубінського, якого називають близьким до олігарха.

Тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі, — заявили в НБУ і звернулися з цього приводу до правоохоронних органів.

Активісти біля НБУ вимагають, щоб нинішнього голову Нацбанку Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову притягли до відповідальності за нібито покривання корупційних схем у Нацбанку, зокрема у зв’язку зі справою про привласнення кредиту рефінансування банку VAB у 2014 році, яку розслідує НАБУ. Смолій та Рожкова у цьому кримінальному провадженні не фігурують.

Працівники кількох металургійних підприємств, які прибули до Києва, обурені політикою НБУ і вимагають сприяти розвитку важкої промисловості. Серед гасел, які чути на Інститутській: «Смолій, не грабуй народ», «Очистити злочинне керівництво НБУ», «Банківська система НБУ — економічний геноцид українців».