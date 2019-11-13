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Ракурс
Під Нацбанком сталася сутичка поліції з мітингувальниками. Фото: rbc.ua

Під Нацбанком сталася сутичка поліції з мітингувальниками

13 лис 2019, 13:41
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Сутичка в Києві сталася під стінами Національного банку України (НБУ). Її учасниками стали працівники поліції та мітингувальники, які зібралися в урядовому кварталі на акцію протесту. Демонстранти встановили військовий намет, який перекрив тротуар і частину дороги.

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Правоохоронці звернулися до організаторів акції, вимагаючи прибрати намет із метою забезпечення вільного проходу пішоходів і проїзду транспорту. Мітингувальники відмовилися, після чого почалася словесна перепалка з поліцією, повідомляє пресс-служба столичного відомства.

Силовики самостійно демонтували військовий намет, під час цього процесу і сталася сутичка.

Організатори акції протесту звинуватили правоохоронців у пошкодженні намету. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка відновить картину інциденту й надасть правову кваліфікацію події.

Як повідомляв «Ракурс», в урядовому кварталі сьогодні триває акція протесту через розгляду парламентом законопроектів щодо продажу землі. Її учасники принесли під Верховну Раду свиню в труні та похоронні вінки.

Джерело: Ракурс


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