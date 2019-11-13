Под Нацбанком произошла стычка полиции с митингующими. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n129372-pod-nacbankom-ukrainy-proizoshla-stychka-policii-s-mitinguuschimi.html

Ракурс

Стычка в Киеве произошла под стенами Национального банка Украины (НБУ). Ее участниками стали работники полиции и митингующие, которые собрались в правительственном квартале на акцию протеста. Демонстранты установили военную палатку, которая перекрыла тротуар и часть дороги.

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Правоохранители обратились к организаторам акции, требуя убрать палатку с целью обеспечения свободного прохода пешеходов и проезда транспорта. Митингующие отказались, после чего началась словесная перепалка с полицией, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Силовики самостоятельно демонтировали военную палатку, во время этого процесса и произошло столкновение.

Организаторы акции протеста обвинили правоохранителей в повреждении палатки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая восстановит картину инцидента и даст правовую квалификацию событию.

Как сообщал «Ракурс», в правительственном квартале сегодня проходит акция протеста из-за рассмотрения парламентом законопроектов о продаже земли. Ее участники принесли под Верховную Раду свинью в гробу и похоронные венки.