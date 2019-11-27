Суддя сприяв банді рейдерів у Києві. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/ua/n130004-genprokuratura-pidozruie-suddu-u-spryyanni-bandi-reyderiv-u-kyievi.html

Ракурс

Суддя підозрюється у винесенні неправосудного рішення для заволодіння нерухомістю в Києві.

Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, пов’язану із незаконним відчуженням об'єктів нерухомості в місті Києві. Слідчі вважають, що служитель Феміди входив до складу банди. Про це 27 листопада повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Слідчі встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, несанкціонований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та рішення судів, які у подальшому були скасовані. Рейдери упродовж 2017−2019 років змогли відчужити в столиці три земельні ділянки, вісім квартир, два будинки, 33 паркомісця та гараж.

Прокуратура вже оголосила підозру судді за ч. 1 ст. 375 (постановлення завідомо неправосудного рішення судді) КК України. Запобіжний захід у виді арешту та домашнього арешту обрано шістьом підозрюваним. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила осіб, які стоять за рейдерським захопленням землі на Рибальському острові у Києві. Зловмисники заволоділи майже 2 га земельних ділянок вартістю 86 млн грн.