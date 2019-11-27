Судья способствовал банде рейдеров в Киеве. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/n130004-genprokuratura-podozrevaet-sudu-v-sodeystvii-bande-reyderov-v-kieve.html

Ракурс

Судья подозревается в вынесении неправосудного решения для завладения недвижимостью в Киеве.

Правоохранители пресекли деятельность преступной организации, связанной с незаконным отчуждением объектов недвижимости в городе Киеве. Следователи считают, что служитель Фемиды входил в состав банды. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, несанкционированный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и решениям судов, которые в дальнейшем были отменены. Рейдеры в течение 2017−2019 годов смогли отчудить в столице три земельных участка, восемь квартир, два дома, 33 паркоместа и гараж.

Прокуратура уже объявила подозрение судьи по ч. 1 ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения судьи) УК Украины. Мера пресечения в виде ареста и домашнего ареста избрана шести подозреваемым. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, Служба безопасности Украины установила лиц, которые стоят за рейдерским захватом земли на Рыбальском острове в Киеве. Злоумышленники завладели почти 2 га земельных участков стоимостью 86 млн грн.