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Белый дом и Конгресс эвакуировали из-за угрозы с воздуха.

Переполох в Вашингтоне: из-за неизвестной воздушной аномалии эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом (ВИДЕО)

27 ноя 2019, 09:42
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В Вашингтоне были объявлены протоколы тревоги в Белом доме и здания Капитолия, где работает Конгресс Соединенных Штатов Америки.

Белый дом решили закрыть, а Капитолий — эвакуировали из-за неизвестной воздушной аномалии, которая высветилась на радарах ПВО как бесформенный объект, который медленно продвигался к центру Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN.

Медленный «бесформенный объект», который, возможно, был стаей птиц, спровоцировал тревогу в Белом доме и стал причиной введения режима «ограниченного доступа» к Капитолию, — информирует телеканал.

После того, как объект зафиксировали радары, в воздух подняли истребители, а на совещание созвали всех чиновников, которые связаны с нацбезопасностью. Предварительно установлено, что «объект» классифицировали как летательный аппарат, который несанкционированно направлялся к ограничительному воздушному пространству.

Работу Конгресса возобновили через 45 минут после инцидента.

Напомним, в ноябре студию Warner Bros. в Калифорнии эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров. Сильные пожары распространяются благодаря погодным условиям, которых до сих пор не было в истории США.


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