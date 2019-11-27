Закон о незаконном обогащении опубликовали в «Голосе Украины»

Закон о незаконном обогащении опубликовали в газете ВРУ. Фото: lviv1256.com

https://racurs.ua/n130001-zakon-o-nezakonnom-obogaschenii-opublikovali-v-golose-ukrainy.html

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Закон Украины № 263-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» опубликовали в издании «Голос Украины».

Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Документ предусматривает введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте газеты Верховной Рады Украины.

Также законом предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс. Они предусматривают, что уголовная ответственность наступает, если чиновники приобретают активы (деньги, криптовалюту, имущественные права, нематериальные активы или предоставление им определенных работ и услуг), стоимость которых более 6,5 тыс. необлагаемых минимумов (110,5 тыс. грн) превышает их законные доходы.

За эти правонарушения предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, закон вводит механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн.

Напомним, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 263-IX, который предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Этот закон Верховная Рада поддержала 31 октября 2019 голосами 249 народных избранников.