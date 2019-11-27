Закон про незаконне збагачення опублікували в «Голосі України»

Закон про незаконне збагачення опублікували в газеті ВРУ. Фото: lviv1256.com

https://racurs.ua/ua/n130001-zakon-pro-nezakonne-zbagachennya-opublikuvaly-v-golosi-ukrayiny.html

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Закон України № 263-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів» опублікували у виданні «Голос України».

Закон відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Документ передбачає введення інституту стягнення у дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляється на сайті газети Верховної Ради України.

Також законом передбачене внесення змін до Кримінального кодексу. Вони передбачають, що кримінальна відповідальність настає, якщо чиновники набувають активи (гроші, криптовалюту, майнові права, нематеріальні активи або надання їм певних робіт та послуг), вартість яких на понад 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (110,5 тис. грн) перевищує їхні законні доходи.

За ці правопорушення передбачається кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Крім того, закон вводить механізм цивільної конфіскації майна, якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 млн грн.

Нагадаємо, 25 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон № 263-ІХ, який передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Цей закон Верховна Рада підтримала 31 жовтня 2019 року голосами 249 народних обранців.