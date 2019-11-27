Білий дім та Конгрес евакуювали через загрозу з повітря.

https://racurs.ua/ua/n130003-perepoloh-u-vashyngtoni-cherez-nevidomu-povitryanu-anomaliu-evakuuvaly-kongres-ta-zakryly-bilyy.html

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У Вашингтоні були оголошені протоколи тривоги в Білому домі та будівлі Капітолію, де працює Конгрес Сполучених Штатів Америки.

Білий дім вирішили закрити, а Капітолій — евакуювали через невідому повітряну аномалію, яка висвітилась на радарах ППО як безформний об'єкт, що повільно просувався до центру Вашингтона. Про це повідомив телеканал CNN.

Повільний «безформний об'єкт», який, можливо, був зграєю птахів, спровокував тривогу в Білому домі й спричинив введення режиму «обмеженого доступу» до Капітолію, — інформує телеканал.

Після того, як об'єкт зафіксували радари, в повітря підняли винищувачі, а на нараду скликали всіх високопосадовців, які пов’язані із нацбезпекою. Попередньо встановлено, що «об'єкт» класифікували як літальний апарат, який несанкціоновано прямував до обмежувального повітряного простору.

Роботу Конгресу відновили за 45 хвилин після інциденту.

Нагадаємо, у листопаді студію Warner Bros. у Каліфорнії евакуювали через масштабні лісові пожежі. Сильні пожежі поширюються завдяки погодним умовам, яких досі не було в історії США.