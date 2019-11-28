Відділення «ПриватБанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130059-u-pryvatbanku-zminyvsya-nominalnyy-vlasnyk-infografika.html

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Міністерство фінансів перестало бути номінальним власником найбільшого державного банку «ПриватБанку».

З 25 вересня цього року його власником зазначається Кабінет міністрів. Про це повідомляє видання FinClub з посиланням на опубліковані Нацбанком відомості.

В результаті проведеної в грудні 2016 року націоналізації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав 100% акцій неплатоспроможного «ПриватБанку» Міністерству фінансів за 1 грн.

В результаті власником усіх акцій найбільшого банку України стала «держава Україна в особі Міністерства фінансів». Цей же власник вказувався у відомостях НБУ станом на 1 січня цього року. Проте вже станом на 25 листопада власником вказана «держава Україна в особі Кабінету Міністрів».

На думку видання, такі дії можуть бути спробою захисту від можливих рішень суду про повернення «ПриватБанку» колишнім власникам.

Олігарх Ігор Коломойський в суді оскаржує договір купівлі-продажу акцій «ПриватБанку» між ФГВФО і Міністерством фінансів. 19 грудня має відбутися засідання суду в цій справі.

Якщо Мінфін програє в суді, відомству доведеться повернути акції банку Коломойському. Однак у зв’язку з передачею їх Кабінету міністрів, Мінфін вже не має до них доступу.

Нагадаємо, Нацбанк нещодавно оприлюднив заяву, в якій поскаржився на тиск з боку Коломойського.