Перепис населення: Дубілет пропонує збирати анонімні дані від мобільних операторів

Перепис населення. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130058-perepys-naselennya-dubilet-proponuie-zbyraty-anonimni-dani-vid-mobilnyh-operatoriv.html

Ракурс

Перепис населення в Україні планується провести наприкінці 2020 року і з бюджету на це буде виділено 3,4 млрд грн. Планується залучити близько 100 тис. інтерв’юерів, які з планшетами обійдуть оселі всіх українців і зроблять відповідні позначки.

Однак, міністр Дмитро Дубілет у своєму Facebook запропонував провести перепис населення за новими правилами, використовуючи анонімні дані мобільних операторів.

Чиновник стверджує, що більшість запитів від потенційних користувачів перепису носили терміновий характер і стосувалися даних про чисельність населення в тому чи іншому населеному пункті, їх статі і віку. Також уточнювалася інформація про склад сім’ї, наявність житла та національності населення.

У зв’язку з цим Дібілет вважає за доцільне проведення електронної перепису населення і навіть запропонував свій алгоритм. Міністр пропонує отримати анонімну інформацію від мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування, зібрати відомості з реєстрів про дітей і пенсіонерів (залучити РАЦСи і Пенсійний фонд), а потім провести соцопитування з метою визначення, скільки сім-карт знаходиться в користуванні у середньостатистичного українця. Всі зібрані дані будуть внесені до математичної моделі.

На думку Дубілета, такий метод дозволить більш точно визначити чисельність населення, ніж застосування традиційних методів перепису. Міністр стверджує, що багато українців просто не будуть відкривати двері інтерв’юерам.

Дубілет додав, що додатково можна проводити соцопитування і аналізувати електронні реєстри. Міністр вважає, що такі кроки дозволять заощадити на перепису населення від 2 до 3 млрд грн. Саме тому в держбюджеті на 2020 рік сума витрат на перепис населення була знижена з 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн. Міністр наголосив, що його спосіб дозволить заощадити ще 1 млрд грн. За словами Дубілета, зекономлені кошти підуть на фінансування медицини і на інші важливі програми.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін пропонує провести перепис населення в електронному вигляді. Замість паперової анкети українці зможуть внести свої дані до електронного кабінету домогосподарства.