Перепись населения: Дубилет предлагает собирать анонимные данные от мобильных операторов

Перепись населения. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n130058-perepis-naseleniya-dubilet-predlagaet-sobirat-anonimnye-dannye-ot-mobilnyh-operatorov.html

Ракурс

Перепись населения в Украине планируется провести в конце 2020 года и на эти цели из бюджета будет выделено 3,4 млрд грн. Планируется привлечь около 100 тыс. интервьюеров, которые с планшетами обойдут жилища всех украинцев и сделают соответствующие отметки.

Однако, министр Дмитрий Дубилет в своем Facebook предложил провести перепись населения по новым правилам, используя анонимные данные мобильных операторов.

Чиновник утверждает, что большинство запросов от потенциальных пользователей переписи носили срочный характер и касались данных о численности населения в том или ином населенном пункте, их половой принадлежности и возрасте. Также уточнялась информация о составе семьи, наличии жилья и национальности населения.

В связи с этим Дибилет считает целесообразным проведение электронной переписи населения и даже предложил свой алгоритм. Министр предлагает получить анонимную информацию от мобильных операторов о количестве пользователей и их местоположении, собрать сведения из реестров о детях и пенсионерах (привлечь ЗАГСы и Пенсионный фонд), а затем провести соцопросы с целью определения, сколько сим-карт находится в пользовании у среднестатистического украинца. Все собранные данные будут внесены в математическую модель.

По мнению Дубилета, такой метод позволит более точно определить численность народонаселения, нежели применение традиционных методов переписи. Министр утверждает, что многие украинцы попросту не будут открывать двери интервьюерам.

Дубилет добавил, что дополнительно можно проводить соцопросы и анализировать электронные реестры. Министр считает, что такие шаги позволят сэкономить на переписи населения от 2 до 3 млрд грн. Именно поэтому в госбюджете на 2020 год сумма затрат на перепись населения была снижена с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн. Министр полагает, что его способ позволит сэкономить еще 1 млрд грн. По словам Дубилета, сэкономленные средства пойдут на финансирование медицины и на другие важные программы.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин предлагает провести перепись населения в электронном виде. Вместо бумажной анкеты украинцы смогут внести свои данные в электронном кабинете домохозяйства.