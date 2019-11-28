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ДТП в Одесской области. Фото: pushkinska.net

В Одесской области из-за тумана столкнулись 11 автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

28 ноя 2019, 10:57
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Дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей произошло сегодня утром на трассе Киев-Одесса в Одесской области.

Авария произошла около 8.10 на Киевской трассе в районе гипермаркета «Новая линия» при въезде в Одессу. Очевидцы отмечают, что машины столкнулись из-за густого тумана. Двум лицам понадобилась медицинская помощь. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Об этом 28 ноября сообщает Odessa Online со ссылкой на патрульную полицию области.

В пресс-службе полиции области подчеркнули, что густой туман и мокрое покрытие на дорогах увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют не делать резких маневров, двигаться с умеренной скоростью и включенными фарами.

ДТП в Одесской области. Фото: pushkinska.net

ДТП в Одесской области. Фото: pushkinska.net

Напомним, 26 ноября на трассе Киев-Одесса разбились рейсовый автобус и 10 автомобилей. К беде привел гололед, который превратил дорожное покрытие в каток.


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