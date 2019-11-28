ДТП в Одеській області. Фото: pushkinska.net

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Дорожньо-транспортна пригода за участю 11 автомобілів сталася сьогодні вранці на трасі Київ-Одеса в Одеській області.

Аварія сталася близько 8.10 на Київській трасі в районі гіпермаркету «Нова лінія» при в’їзді в Одесу. Очевидці зазначають, що машини зіштовхнулися через густий туман. Двом особам знадобилася медична допомога. Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Про це 28 листопада повідомляє Odessa Online із посиланням на патрульну поліцію області.

У прес-службі поліції області наголосили, що густий туман та мокре покриття на дорогах збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод. Водіям рекомендують не робити різких маневрів, рухатися з помірною швидкістю та ввімкненими фарами.

Нагадаємо, 26 листопада на трасі Київ-Одеса розбилися рейсовий автобус і 10 автомобілів. До біди призвела ожеледиця, яка перетворила дорожнє покриття на ковзанку.