Кількість жертв землетрусу в Албанії досягла 40 осіб, фото: maxpixels

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Ракурс

Землетрус в Албанії став причиною загибелі 40 людей.

Пошукова операція триває третю добу. Про це повідомляє албанський телеканал Top-Channel.

Вночі 28 листопада рятувальники знайшли тіла шістьох загиблих. Під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес знайшли тіло 22-річної Гризельди Лали — однієї з дев’яти членів родини, які всі разом опинилися під завалами. Пошуки ще п’ятьох членів родини тривають.

Тіла ще трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку в місті Тумана. Всього у медустановах перебувають понад 600 постраждалих.

У середу на території країни сталися ще два сильних поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3. Перший у місті Дуррес, яке найбільше постраждалому від попереднього землетрусу, а другий — на південний захід від Мамурраса.

Нагадаємо, 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії потужний землетрус зафіксовано магнітудою 6,4. Поштовхи відчувались на території Косові та Греції.