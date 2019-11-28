Число жертв землетрясения в Албании достигло 40, фото: maxpixels

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Ракурс

Землетрясение в Албании стало причиной гибели 40 человек.

Поисковая операция продолжается третьи сутки. Об этом сообщает албанский телеканал Top-Channel.

Ночью 28 ноября спасатели нашли тела шести погибших. Под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес нашли тело 22-летней Гризельди Лалы — одной из девяти членов семьи, которые все вместе оказались под завалами. Поиски еще пяти членов семьи продолжаются.

Тела еще трех погибших нашли под обломками одного дома в городе Тумана. Всего в медучреждениях находятся более 600 пострадавших.

В среду на территории страны произошли еще два сильных толчка магнитудой 5,6 и 5,3. Первый в городе Дуррес, который наиболее пострадал от предыдущего землетрясения, а второй — на юго-запад от Мамурраса.

Напомним, 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании мощное землетрясение зафиксировано магнитудой 6,4. Толчки ощущались на территории Косово и Греции.