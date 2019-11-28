Андрей Садовый, фото: Mykola Swarnyk

https://racurs.ua/n130054-delo-sadovogo-mer-lvova-i-prokuratura-planiruut-objalovat-izbrannuu-meru-presecheniya.html

Ракурс

Мэр Львова Андрей Садовый, которому вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на сумму более 1 млн грн, заявил, что планирует обжаловать это решение.

У Садового надеялись, что суд полностью откажет прокуратуре в этом вопросе, сообщает «Радіо Свобода».

Поэтому я буду, конечно, буду подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения, — подчеркнул Садовый.

Прокуратура просила у суда установить Садовом сумму залога в размере 50 млн грн. В ведомстве также заявили, что планируют обжаловать решение суда.

21 ноября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Садовому и другим должностным лицам Львовского горсовета подозрение в злоупотреблении властью при продаже земельного участка под индустриальный парк.

В САП отмечают, что фактически эта земля принадлежала Расное-Русскому сельсовету и к правоохранителям с заявлениями о незаконном отчуждении их земли обратились более 60 человек.

Напомним, Садовый ранее заявлял, что у него нет средств на оплату залога в размере 50 млн грн, установить который суд просила прокуратура.