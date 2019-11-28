Справа Садового: мер Львова та прокуратура оскаржуватимуть обраний запобіжний захід

Андрій Садовий, фото: Mykola Swarnyk

https://racurs.ua/ua/n130054-sprava-sadovogo-mer-lvova-ta-prokuratura-oskarjuvatymut-obranyy-zapobijnyy-zahid.html

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Мер Львова Андрій Садовий, якому вчора Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у виді застави на суму понад 1 млн грн, заявив, що оскаржуватиме це рішення.

У Садового сподівалися, що суд повністю відмовить прокуратурі в цьому питанні, повідомляє «Радіо Свобода».

Тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення, — наголосив Садовий.

Прокуратура просила в суду встановити Садовому суму застави в розмірі 50 млн грн. Тож у відомстві також заявили, що планують оскаржити рішення суду.

21 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Садовому та іншим посадовцям Львівської міськради підозру в зловживанні владою під час продажу земельної ділянки під індустріальний парк.

У САП зазначають, що фактично ця земля належала Рясне-Руській сільраді й до правоохоронців із заявами про незаконне відчуження їхньої землі звернулися понад 60 людей.

Нагадаємо, Садовий раніше заявляв, що в нього немає коштів на сплату застави в розмірі 50 млн грн, встановити яку суд просила прокуратура.