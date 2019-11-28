Макрон готовий розглянути пропозицію Путіна про ракети. Фото: rfi.fr

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Еммануель Макрон, президент Франції, готовий розглянути пропозицію російського президента Володимира Путіна про введення мораторію на розміщення ракет середньої і малої дальності в Європі.

Про це французький лідер написав у листі Путіну. Таким чином Макрон готовий відмовитися від офіційної позиції Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У листі Макрона йдеться про те, варто «ретельно вивчити» пропозицію Москви щодо ракет. Глава Франції запропонував провести двосторонні і багатосторонні обговорення з усіма державами щодо цього питання.

Нагадаємо, 19 вересня президент РФ Володимир Путін направив країнам НАТО листи, в котрих заявив, що Росія вирішила не розміщувати ракети середньої і малої дальності в Європі та інших регіонах, доки цієї заборони дотримуватимуться Сполучені Штати.

Згодом НАТО відхилило пропозицію Москви запровадити мораторій на розміщення в Європі ракет малої та середньої дальності. У Північноатлантичному Альянсі заявили, що така ініціатива «не заслуговує довіри» й наголосили, що Росія вже розмістила на своїй території крилаті ракети наземного базування 9М729, розробка та розгортання яких були визнані США порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). На думку західних експертів, ракета цього типу може пролетіти відстань понад 500 км.