Закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків набув чинності. Фото: alkoinfo.ee

https://racurs.ua/ua/n130051-zakon-pro-kryminalnu-vidpovidalnist-za-falsyfikaciu-likiv-nabuv-chynnosti-v-ukrayini.html

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Закон «Про внесення змін до ст. 321−1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів», набув чинності 28 листопада.

Документ визначає, що придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих ліків карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років). Про це повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Такі ж злочини, але вчинені повторно або ж групою за попередньою змовою, карається тюрмою від восьми до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Таке покарання передбачене, якщо фальсифіковані медзасоби призведуть до тривалого розладу здоров’я людини та за виробництво підробок.

Також закон посилює відповідальність посадовців, діяльність яких безпосередньо пов’язана з обігом ліків. Тюремний строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна передбачений посадовцям, які зловживатимуть службовим становищем та продаватимуть фальсифікат.

У разі, якщо такі лікарські засоби спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 листопада у газеті «Голос України» опублікували закон, який відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.