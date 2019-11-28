Маруся Звіробій, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n130052-pogrozy-zelenskomu-dbr-pryyshlo-z-obshukamy-do-volontera-marusi-zvirobiy-video.html

Ракурс

Сьогодні вранці детективи Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшукам до будинку волонтера Марусі Звіробій (справжнє ім’я — Олена Анатоліївна Самбул).

Про це Звіробій повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На опублікованому Звіробій відео можна побачити, що до неї, окрім детективів ДБР, які пред’явили ухвалу суду і свої службові посвідчення, також прибули оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу «Альфа».

Звіробій спочатку відмовлялася відкривати двері й говорила, що чекатиме на свого адвоката, однак у відповідь їй повідомили, що будуть «виламувати двері».

Разом із силовиками всередину також зайшли дві жінки, які були представлені як поняті. Після цього силовики наказали віддати мобільні телефони Звіробій та іншій жінці, чий голос чути на відео за кадром. На цьому відео завершується.

26 листопада в ДБР повідомили, що відомство спрямувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у зв’язку з погрозою вбивством щодо президента України Володимира Зеленського.

Звіробій та народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Софія Федина 26 жовтня опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського під час його перебування на Донбасі.

Нагадаємо, 1 листопада народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура заявив про відкриття провадження проти Федини та Звіробій.