Маруся Звиробий, фото «5 канал»

https://racurs.ua/n130052-ugrozy-zelenskomu-gbr-prishlo-s-obyskami-k-volonteru-marusi-zvirobiy-video.html

Ракурс

Сегодня утром детективы Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (настоящее имя — Елена Анатольевна Самбул).

Об этом Звиробий сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На опубликованном Звиробий видео можно увидеть, что к ней, кроме детективов ГБР, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения, также прибыли оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения «Альфа».

Звиробий сначала отказывалась открывать дверь и говорила, что будет ждать своего адвоката, однако в ответ ей сообщили, что будут «выламывать дверь».

Вместе с силовиками внутрь также вошли две женщины, которые были представлены в качестве понятых. После этого силовики приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщине, чей голос слышен на видео за кадром. На этом видео завершается.

26 ноября в ГБР сообщили, что ведомство направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении в связи с угрозой убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Звиробий и народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина 26 октября опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе.

Напомним, 1 ноября народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил об открытии производства против Федыны и Звиробий.