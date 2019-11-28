Угрозы Зеленскому: ГБР пришло с обысками к волонтеру Марусе Звиробий (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130052-ugrozy-zelenskomu-gbr-prishlo-s-obyskami-k-volonteru-marusi-zvirobiy-video.htmlРакурс
Сегодня утром детективы Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (настоящее имя — Елена Анатольевна Самбул).
Об этом Звиробий сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.
На опубликованном Звиробий видео можно увидеть, что к ней, кроме детективов ГБР, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения, также прибыли оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения «Альфа».
Звиробий сначала отказывалась открывать дверь и говорила, что будет ждать своего адвоката, однако в ответ ей сообщили, что будут «выламывать дверь».
Вместе с силовиками внутрь также вошли две женщины, которые были представлены в качестве понятых. После этого силовики приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщине, чей голос слышен на видео за кадром. На этом видео завершается.
26 ноября в ГБР сообщили, что ведомство направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении в связи с угрозой убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Звиробий и народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина 26 октября опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе.
Напомним, 1 ноября народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил об открытии производства против Федыны и Звиробий.