Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130050-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-v-ukraine-ojidautsya-silnye-tumany-livni-i-sneg.html

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Погода в Украине 28 ноября ухудшится. Синоптики обещают в Закарпатской области сильные дожди с мокрым снегом.

В большинстве областей сегодня, а также в Киеве и Киевской области прогнозируют сильные туманы. Водителям стоит быть осторожными за рулем, поскольку видимость составит 200−500 м. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Осадки в виде дождя ожидаются в западных регионах. В Киеве прогнозируют переменную облачность, дневная температура будет колебаться от 1° до 3° тепла.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Украине ожидается похолодание, снижение температуры будет по всей территории. Ветер будет преимущественно южным 5−10 м/с.

Напомним, Гидрометцентр предупреждал, что традиционно во второй и третьей декадах ноября (кроме юга страны) возможно похолодание до 0°, часто в это время образуется снежный покров.