Кассетный скандал с участием Трубы: глава ГБР признал, что голос на записи похож на егоhttps://racurs.ua/n130049-kassetnyy-skandal-s-uchastiem-truby-glava-gbr-priznal-chto-golos-na-zapisi-pohoj-na-ego.htmlРакурс
Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, признал, что голос на опубликованных в сети аудиозаписях похож на его.
При этом глава ГБР заявил, что записи могут быть скомпилированы. Для точного определения необходимо провести специальную экспертизу. Об этом Роман Труба заявил в интервью LB.ua.
Мой ответ таков: голос похож. Но мой голос — я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос, похожий на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях, то они не происходили, — отметил он.
Труба заверил, что готов предоставить образцы голоса для экспертизы. Глава бюро добавил, что производство относительно установление «прослушки» в его кабинете расследует именно ГБР, поскольку это «единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора».
Напомним, 21 сентября председатель Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. По словам главы ГБР, прослушка была профессионально вмонтирована в систему вентиляции. Правоохранители еще не выяснили, кто именно установил прослушку.
Уже 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований. Сам Труба заявил, что эти аудиозаписи ничто иное, как провокация.