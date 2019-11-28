Роман Труба признал, что голос на скандальных записях похож на его. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/n130049-kassetnyy-skandal-s-uchastiem-truby-glava-gbr-priznal-chto-golos-na-zapisi-pohoj-na-ego.html

Ракурс

Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, признал, что голос на опубликованных в сети аудиозаписях похож на его.

При этом глава ГБР заявил, что записи могут быть скомпилированы. Для точного определения необходимо провести специальную экспертизу. Об этом Роман Труба заявил в интервью LB.ua.

Мой ответ таков: голос похож. Но мой голос — я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос, похожий на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях, то они не происходили, — отметил он.

Труба заверил, что готов предоставить образцы голоса для экспертизы. Глава бюро добавил, что производство относительно установление «прослушки» в его кабинете расследует именно ГБР, поскольку это «единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора».

Напомним, 21 сентября председатель Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. По словам главы ГБР, прослушка была профессионально вмонтирована в систему вентиляции. Правоохранители еще не выяснили, кто именно установил прослушку.

Уже 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований. Сам Труба заявил, что эти аудиозаписи ничто иное, как провокация.