Дональд Трамп сократит расходы на НАТО. Фото: army.mil

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Соединенные Штаты Америки запланировали в 2020 году сократить расходы на бюджет Североатлантического альянса.

Администрация президента США Дональда Трампа согласовала с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса. В Белом доме заявляют, что сэкономленные средства «помогут финансировать другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе». В частности, эти финансы хотят направить на поддержку Украины и Грузии. Об этом сообщает CNN.

В Минобороны США заявили, все союзники согласились с новой формулой распределения расходов, которая была согласована буквально в последнюю неделю. Отмечается, что доля расходов на НАТО со стороны большинства европейских союзников и Канады увеличится, а доля США снизится.

Это важная демонстрация приверженности союзников Альянса, а также справедливого распределения бремени, — заявил представитель блока.

Как известно, ежегодно на финансирование Североатлантического альянса нужно 2,5 млрд долл. Соединенные Штаты ранее обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, денег хватало на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции.

Напомним, весной в Бундестаге заявили, что Германия выделяет незначительные количества средств на оборону страны. Депутаты утверждают, что недостаточное финансирование оборонной сферы делает ее угрозой для НАТО.